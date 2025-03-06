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Bakan Şimşek açıkladı, 35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

06.03.2025 09:53
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini belirtti. Bakan Mehmet Şimşek, "Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek açıkladı, 35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EBRD ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

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35 YAŞINDAN KÜÇÜKLER FAYDALANACAK

Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

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Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir" diye konuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek EBRD girişimci
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