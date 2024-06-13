Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından borsa ve vergi konusundaki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

"YAKIN ZAMANDA TBMM'YE SUNULACAK"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.



İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024







