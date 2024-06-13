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Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
13.06.2024 18:57
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergisel düzenlemeleri içeren pakete ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Şimşek borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine ertelediklerini açıkladı. Şimşek ayrıca, vergide adaleti artırmaya yönelik düzenlemenin yakın zamanda TBMM’ye sunulacağını da duyurdu.

Bakan Şimşek açıkladı: 'Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine erteliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından borsa ve vergi konusundaki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

"YAKIN ZAMANDA TBMM'YE SUNULACAK"

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."


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