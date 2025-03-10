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Bakan Şimşek açıkladı! 'Toparlanma genele yayıldı'

10.03.2025 15:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını bildirdi. Bakan Şimşek sanayi üretim verileri ile ilgili değerlendirmesinde "2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü" dedi.

Bakan Şimşek açıkladı! 'Toparlanma genele yayıldı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

"AKTİVİTEDEKİ ILIMLI TOPARLANMANIN GENELE YAYILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz." (AA)

ŞİMŞEKK
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek sanayi
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