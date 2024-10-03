Bakan Şimşek açıklanan enflasyonu değerlendirdi! "Tek haneye düşecek istikrar dönemi geliyor"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyonunu aylık bazda enflasyon yüzde 2,97 yıllık bazda ise yıllık 49,38 olarak açıkladı. TÜİK'in açıklaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden açıklanan veriler hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamasında dezenflasyon sürecinin haziran ayında başladığını belirterek, "Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in değerlendirmesi şu şekilde:



"Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor.

Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır"