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Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi! 'Sürdürülebilir yüksek büyüme...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisindeki ılımlı büyüme ve dezenflasyonun devam ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi! 'Sürdürülebilir yüksek büyüme...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri ile ekonomideki gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

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"DEZENFLASYON DEVAM EDİYOR"

Dezenflasyon sürecine dikkati çeken Şimşek, "Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor." bilgisini verdi

Şimşek, yılın ilk çeyreğinde ekonomideki büyümenin yıllık bazda yüzde 2 olduğuna dikkat çekerek, cari açığın milli gelire oranının yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini koruduğuna işaret etti. Alınan tedbirlere vurgu yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Mehmet Şimşek GSYH büyüme
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