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Bakan Şimşek: Cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Zorlu küresel koşullara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünüm devam ediyor. Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 239 ve yüzde 177 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemize yönelik uzun vadeli finansman girişlerini artırmayı, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve Türkiye’yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Şimşek
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