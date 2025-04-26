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Bakan Şimşek duyurdu: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı son açıklamasında kritik toplantılar sonrasında “3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz” dedi.

Bakan Şimşek duyurdu: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz'
Taner Şahin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüklerini duyurdu.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik.

Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz.

Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz.

Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dünya Bankası
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