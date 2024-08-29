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Bakan Şimşek duyurdu! Küçük işletmeye enflasyon düzeltmesi... Cironuz 50 milyonun altındaysa dikkat edin

29.08.2024 11:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, iş dünyasının talepleri kapsamında enflasyon muhasebesi uygulamasında küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerin devreye alınacağını aktardı. Şimşek, "Yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek duyurdu! Küçük işletmeye enflasyon düzeltmesi... Cironuz 50 milyonun altındaysa dikkat edin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyon muhasebesinde yapılan değişiklikleri aktardı.

Türkiye'de enflasyon muhasebesi en son 2004 hesap döneminde uygulanmış, 2021 hesap dönemi sonuna kadar ise yeni bir düzeltme yapılmamıştı. Ancak, 2021 yılı sonunda enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuştu. Meslek mensuplarından ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler üzerine konu TBMM'ye taşınmıştı.

YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI!

Bakan Şimşek, TÜRMOB ve diğer meslek kuruluşlarının taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, 2023 yıl sonuna kadar enflasyon düzeltmesinin uygulanmasının ertelendiğini ve yapılan istişareler sonucunda gerekli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti.

Vergi ödenmeden 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançoların düzeldiğini aktaran Şimşek, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmış beyannamelerin verilme süresinin önce 27 Ağustos’a, ardından 6 Eylül’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

CİROSU 50 MİLYONUN ALTINDA OLANLAR DİKKAT!

Bakan Şimşek, küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmesi için yeni kararlar alındığını ifade etti. Şimşek, "TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, TÜRMOB gibi iş dünyası ve meslek kuruluşlarının talepleri üzerine, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz. 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek kalmayacak" dedi.

Hazırlanan tebliğ taslağının Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini ifade eden Şimşek, 31 Aralık 2023 tarihli gelir tablolarında brüt satışları 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmadan beyannamelerini vereceklerini, bu durumdaki mükelleflerin dönem sonu bilançolarını eklemeyeceklerini bildirdi.

6 EYLÜL'E KADAR YAPARSANIZ CEZA ÖDEMEYECEKSİNİZ!

Daha önce beyanname vermiş olan mükelleflerin düzeltme beyannamesi vermeleri gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Düzeltme beyannamelerini 6 Eylül 2024'e kadar yapan mükellefler ceza veya faiz ödemeyecek" dedi.

Yatırım yapan mükellefler için yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Şimşek, enflasyon düzeltmesinin yatırım finansman giderlerinin maliyetlere eklenmesi nedeniyle vergi yükü oluşturduğunu belirtti. Bu sorunu çözmek için yatırım döneminde enflasyon düzeltmesine tabi tutulan karların vergilendirilmemesi ve işletme döneminde beş yıl içinde dikkate alınabilmesi yönünde bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.

Şimşek, bu konuda yasal düzenleme gerektiğini ve Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte bu konuyu yasamanın gündemine getirmeyi planladıklarını ekledi.

Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişimler nedeniyle mali tabloların gerçek durumu yansıtabilmesi için yapılır. Aktif hesapları güçlü mükellefler enflasyon düzeltmesinden olumlu etkilenirken, borçları fazla olanlar olumsuz etkilenebilir. Bakanlık, sermayeden ziyade yabancı finansman kaynakları kullanan mükelleflerin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılmasını hedefliyor.

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İşletme Mehmet Şimşek
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