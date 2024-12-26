Bakan Şimşek duyurmuştu! Kamuda maaş düzenlemesi 1 Ocak'ta başlıyor... Çifte maaş dönemi resmen sona erdi

2024 Temmuz ayında TBMM'de kabul edilen kamu tasarrufu ile ilgili düzenlemeler 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe Yapılan düzenleme ile kanunda kamu görevlilerin sadece bir görevi için maaş almaları ve buna üst sınır getirilmesine karar verildi.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, kamu görevlilerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi adları altında ücret alamayacak.

Kamu görevlilerine bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Bu rakam halen 98 bin liraya karşılık geliyor.

Kurum içi veya dışı ayrımı yapmadan kamu görevlisi sadece tek bir yerden ücret alacak. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu kurumlar:



Kamu idareleri ve bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar,

Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ortaklıklar; fonlar, döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları,

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler,

Özelleştirme kapsam ve programında bulunanlardan sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar,

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri,

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlar,

İKİNCİ MAAŞI EMANET HESABA YATIRILACAK

Kamu görevlisinin birden fazla görevde bulunmasının durumunda ise, maaşından gerekli vergi kesintileri yapılarak asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak.

Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir olarak kaydedilecek.