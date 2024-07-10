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Bakan Şimşek: Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 18:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik rakamlarını yorumladı. Ekonomi programına da değinen Bakan Şimşek enflasyonun düşeceğini ve gelir dağılımının iyileşeceğini söyledi. Şimşek, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Şimşek: Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik oranını açıklamasının ardından Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz. açıkladığı işsizlik rakamlarının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz." mesajını paylaştı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor.
Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre:İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı.İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz." ifadesini kullandı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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