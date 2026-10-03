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Bakan Şimşek eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eylül ayı ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgilere göre ihracat, yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Yıllıklandırılmış ihracat ise 283,7 milyar dolara ulaştı.

YILLIK YÜZDE 15,4 ARTTI

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı. Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldı. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." dedi.

İHRACATA DESTEK ADIMLARI SÜRECEK

Küresel koşulların zorlu olduğu dönemde ihracatı destekleyecek adımların sürdürüleceğini belirten Şimşek, döviz dönüşüm desteğinde uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini açıkladı.

Şimşek, yapılan değişikliklerle bu destekten yararlanabilecek firma sayısının artırıldığını belirterek, reel sektörün desteklenmeye devam edeceğini kaydetti.

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