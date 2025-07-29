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Bakan Şimşek gelir beyanında o meslekleri açıkladı! Uzman isim o mükellefler için konuştu 'Zorunluluk yok ama...'

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hangi meslek gruplarının ne kadar gelir beyan ettiğini açıkladı. Şimşek, beyan edilen gelirlerin gerçek kazançları yansıtmadığını belirterek, denetimlerin artırılacağını aktardı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya gelir beyanları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek gelir beyanında o meslekleri açıkladı! Uzman isim o mükellefler için konuştu 'Zorunluluk yok ama...'
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meslek gruplarının gelir vergisi beyanlarını açıkladı. Bakan Şimşek açıklamasında, gelir beyanlarının gerçek kazancı yansıtmadığının altını da çizdi. Şimşek, "Üstelik bu rakamlar, yaptığımız denetimlerle yükselmiş olmasına rağmen tablo halen bu şekilde. 2023'te bu rakamlar çok daha sembolikti" ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek gelir beyanında o meslekleri açıkladı! Uzman isim o mükellefler için konuştu Zorunluluk yok ama... 1

KİM NE KADAR GELİR BEYAN ETTİ?

Bakan Şimşek'in paylaşımına göre, 2024 yılına ilişkin ortalama aylık brüt gelir beyanlarını şu şekilde:

  • Aktör, aktris, dublör: 157 bin 265 TL
  • Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136 bin 900 TL
  • Eczacı: 66 bin 236 TL
  • Özel hastanede çalışan doktor: 61 bin 31 TL
  • Kuyumcu: 42 bin 360 TL
  • Avukat: 33 bin 641 TL
  • Restoranlar : 20 bin 329 TL
  • Taksici: 12 bin 961 TL
  • Büfeler: 11 bin 529 TL
  • Bakkal/market: 10 bin 149 TL
  • Minibüsçü: 8 bin 954 TL
  • Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL
  • Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL
    Bakan Şimşek gelir beyanında o meslekleri açıkladı! Uzman isim o mükellefler için konuştu Zorunluluk yok ama... 2

BELLİ BİR MİKTAR CİROYU GEÇERSE...

Bakan Şimşek'in açıkladığı verileri ise Mali Müşavir İsmet Çetinkaya EKOL TV'de değerlendirdi. Çetinkaya, "Basit usule tabi mükelleflerin aslında bir beyan zorunluluğu yok. Belli bir gelire kadar bir beyan zorunluluğu yok. Küçük esnafında daha küçüğü yani kendi ailesini geçindirebilecek işinin başında bir fiil çalışan esnaf diyebiliriz bu gruba. Ancak basit usulünde belli şartları var. Belli bir ciro şartı var. Ciro şartını geçtiği zaman elbette ki beyana tabi oluyor"
Bakan Şimşek gelir beyanında o meslekleri açıkladı! Uzman isim o mükellefler için konuştu Zorunluluk yok ama... 3

KREDİ KARTI KULLANIMI ARTTI

Kayıt dışılığı önlemek için fiş almanın önemli olduğunu altını çizden Çetinkaya, kredi kartı ile harcamaların yükseldiğini belirterek, "Kredi kartıyla harcama daha da arttı. Kredi kartıyla harcama yapıldığı için de doğal olarak fiş kesilme oranı daha da yükseldi" cümlelerini kurdu.

Bakan Şimşek gelir beyanında o meslekleri açıkladı! Uzman isim o mükellefler için konuştu Zorunluluk yok ama... 4

Dijital fatura sisteminde Avrupa ülkelerinden daha iyi bir noktada olduğumuzu vurgulayan Çetinkaya, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Avrupa'da olmayan sistemi bizde şu anda mevcut. net bir şekilde bu verginin nereye gittiğini kamunun net bir şekilde açıklaması gerekiyor. Yani vatandaş ödediği verginin karşılığını görmesini görmek istiyor"

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek vergi gelir
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