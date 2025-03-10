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Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere Bakanlıktan jet açıklama geldi! 'Bakanımıza ait ifadeler değil'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.03.2025 13:11
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok" ifadeleri ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu ifadelerin Bakan Şimşek'e ait olmadığı aktarıldı. İşte detaylar...

Bakan Şimşek hakkında çıkan haberlere Bakanlıktan jet açıklama geldi! 'Bakanımıza ait ifadeler değil'

Bir internet haber sitesinde Bakan Mehmet Şimşek adına yayımlanan haber ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlı'ğından açıklama geldi. Bakanlık'tan yayımlanan açıklamada, Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok” başlığının Bakan Mehmet Şimşek'e ait ifadeler olmadığı belirtildi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekonomim Gazetesi’nde manşet üstü verilen Bakan Şimşek: “Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek yok” başlığı Sayın Bakanımıza ait ifadeler değildir.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış, ihracatçılarımızın gündeme getirdiği konuları dinlemiş ve kapsamlı yanıtlar vererek karşılıklı istişarelerde bulunmuştur.

Söz konusu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Sayın Bakanımıza atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir.

Sayın Bakanımız, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Uygulanan para politikasının özünün Türk Lirası’nın değerlenmesine odaklanmadığını belirten Sayın Bakanımız, Türk Lirasına artan ilginin doğal olarak kurda reel bir değerlenme oluşturduğunu vurgulamıştır.

Bu çerçevede, basına kapalı bir toplantının içeriği bağlamından koparılarak çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiş ve verilen mesajların doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberle kamuoyu yanıltılmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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