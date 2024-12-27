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Bakan Şimşek ihracat desteklerin değerlendirdi

27.12.2024 12:17
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ihracat desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek ihracat desteklerin değerlendirdi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından ihracat desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İhracatçıların daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyetinin yüzde 35'ten yüzde 29,9'a düşürüldüğü bilgisini veren Şimşek, program döneminde reeskont kredi limitinin günlük 300 milyon liradan 4 milyar liraya yükseltildiğini bildirdi.

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Şimşek, reeskont kredilerinde yüzde 30 olan ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (Yüzde 40'tan yüzde 30'a). Eximbank'ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar liradan 55,3 milyar milyar liraya). Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (Yüzde 50'den yüzde 80'e). Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek İhracat
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