Kasım kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar için rakam netleşti

Kira zammı ne kadar oldu? Kasım kira artış oranı belli oldu! Kira zammı artış oranı 2026 Kasım ayı verileri için gözler TÜİK açıklamasına çevrilmişti. TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, 2026 Kasım kira artış oranı yeniden belirlendi. İşte Kasım kira artış oranı 2026 ve Kasım kira zammı ile ilgili son durum...

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 31,49 olarak açıklanmıştı. Tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabilen ev sahipleri kasım ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan enflasyon verilerine göre Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazandı.

Kasım 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Kasım ayında kiralarına en fazla yüzde 31,23 oranında zam yapabilecek. Vatandaşların yakından takip ettiği Kasım 2026 kira artış oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 olarak hesaplandığında yeni kira bedelleri şu şekilde olacak:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 19 bin 684 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 26 bin 246 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 807 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39 bin 369 TL

Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 45 bin 930 TL

Mevcut Kira Bedeli: 40 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 31,23

Aylık Yeni Kira Tutarı: 52 bin 492 TL