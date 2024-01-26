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Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yok

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.01.2024 14:52 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yok" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu, kurun önemli bir etkisi olmadığını belirtti.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.
İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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