Bakan Şimşek imzayı attı kıdem tazminatı tavan ücreti değişti!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memur ve memur emeklilerine yapılacak zammı belirleyecek genelgeyi imzalamasıyla yeni kıdem tazminatı tavanı da güncellendi. Tavan 64 bin 948 lira oldu.

Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla, Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş düzenlemesi resmiyet kazandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ BELLİ OLDU

Alınan kararla birlikte sözleşmeli personel, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18,60 oranında artış yapılacağı kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede ayrıca, kıdem tazminatı tavanının 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak güncellendiği bildirildi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ayrıca memur maaşlarının hesaplanmasında esas alınan katsayılar da güncellendi.
Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1,387871; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 22,722793; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,440141 olarak belirlendi.

