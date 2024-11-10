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Bakan Şimşek'in "Geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarına yanıt gecikmedi! Bakanlık: "Algı operasyonudur"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 10:01
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Bugün yapılan bir haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan bir villada kalacaı iddia edilmişti. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Şimşek'in "Geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarına yanıt gecikmedi! Bakanlık: "Algı operasyonudur"

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Bakan Mehmet Şimşek hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sözcü bugün yaptığı haberde Bakan Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan bir villada kalacağını iddia etmişti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın sözlerine de yer verilen haber sonrası Bakanlık basın açıklaması paylaştı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sözcü gazetesinde yer alan, “Tasarruf genelgesi yayınlayan Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddiası tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur.

Haberde, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın, doğruluğu araştırılmadan kullanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir.

Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır.

Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya'da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz."

hb

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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