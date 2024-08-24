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Bakan Şimşek'in istifa haberleri sonrası SPK harekete geçti: Yatırımcı için inceleme başlatıldı...

MynetX MynetX
24.08.2024 11:41
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Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberleri gündemi sarsmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı çıkan haberlerin asılsız olduğunu aktarmıştı. Sermaye Piyasa Kurulu, çıkan haberlerden sonra borsada yatırımcının etkilendiğini aktararak yanıltıcı haberler için hukuki çalışma başlatacağını duyurdu.

Bakan Şimşek'in istifa haberleri sonrası SPK harekete geçti: Yatırımcı için inceleme başlatıldı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair haberler gündemi sarsmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çıkan haberleri yalanlamıştı.

PEŞ PEŞE YALANLAMALAR GELMİŞTİ

Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı 'kulis' olarak yayınlanan haberler için de bir açıklama yapmış ve Mehmet Şimşek'in istifa etmediğini bir kez daha dile getirmişti.

hazine-ve-maliye-bakanlığı

Bakan Şimşek ise X hesabı üzerinden çıkan haberler için, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" diyerek çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığı ifade edilmişti.

ŞİMŞEK-ŞİMŞEK

Sermaye Piyasa Kurulu ise konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. SPK, Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemlerin anlık olarak takip edildiğine, gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediğine işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

Anılan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır.

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."
Açıklamada, Kurul'dan ve resmi makamlardan gelmeyen ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SPK Mehmet Şimşek
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