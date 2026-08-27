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Bakan Şimşek kredi şartlarını karşılamayan esnaf için açıkladı: 'Kolaylaştırıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini değerlendirdi. Bakan Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Şimşek kredi şartlarını karşılamayan esnaf için açıkladı: 'Kolaylaştırıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, vergi ve prim borcu bulunan esnafa yönelik kredi düzenlemesini içeren Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Bakan Şimşek kredi şartlarını karşılamayan esnaf için açıkladı: Kolaylaştırıyoruz 1

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Esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle, kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Mehmet Şimşek kredi
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