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Bakan Şimşek 'kritik' diyerek duyurdu! 'Düşüşü daha fazla destekleyecek' Enflasyon beklentileri belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.01.2025 11:46
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" derken "Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek 'kritik' diyerek duyurdu! 'Düşüşü daha fazla destekleyecek' Enflasyon beklentileri belli oldu

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon beklentileri ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.

2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız"

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TCMB, "SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ"Nİ YAYIMLADI

TCMB, Ocak 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

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Buna göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4, reel sektör için 3,8 puan düşerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puan gerileyerek yüzde 58,8 seviyesine indi.

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Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 4,5 puan artarak, yüzde 30,8 oldu. (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek TCMB
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