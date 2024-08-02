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Bakan Şimşek paylaştı! 'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor'

02.08.2024 15:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini belirterek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini bildirdi.

Bakan Şimşek paylaştı! 'Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor'

Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"DIŞ TİCARETTE DENGELENME BELİRGİNLEŞİYOR"

Dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz." (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dış ticaret
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