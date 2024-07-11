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Bakan Şimşek: Programımız sırtını sıcak paraya dayamıyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 17:49
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, "Programımız sıcak paraya sırtını dayamış bir program değil, asla da olmayacak" diye konuştu. Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerine de değinerek, "Rezerv birikimi herkesi şaşırttı. Bu programa ısınamayan kesimler bir sürü hikaye uyduruyor." düşüncesini dile getirdi.

Bakan Şimşek: Programımız sırtını sıcak paraya dayamıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin 67. Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Programımıza bankacılık sektörünün desteği değerli, biz müteşekkiriz. Bu süreçte birtakım tedbirlerin maliyeti orantısız şekilde sektöre yansıyor. Sabır telkin ediyoruz. Sektörün sadeleşme talebi son derece makul. Sadeleşmeye devam edeceğiz" dedi.

"YENİDEN DENGELENME DEVAM EDECEK"

Şimşek, "Büyüme hala güçlü ama daha dengeli. Yeniden dengelenme süreci devam edecek. İç talepte yumuşama devam edecek. Sürdürülebilir cari açık bizim için önemli bir hedeftir. Cari açık Türkiye'nin çok uzun vadeli önemli bir makroekonomik sorunu. Bu yılı milli gelire oranla yüzde 2 civarında kapatacağız." diye konuştu.

"SICAK PARAYA SIRTIMIZI DAYAMIYORUZ"

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Rezerv birikimi herkesi şaşırttı. Bu programa ısınamayan kesimler bir sürü hikaye uyduruyor. Rezerv birikiminin en önemli kaynağı vatandaşın portföy tercihidir. Diğer bir kalem reel sektörün küresel piyasalardan daha fazla kaynak devşirmesine imkan sağlamıştır. Bizim program sıcak paraya sırtını dayamış bir program değildir. Carry trade tanımlaması altındaki işlemler bütün piyasalarda olan fon akışı. Ama programımız ona dayanmıyor.

Diğer hedefimiz mali disiplini kalıcı bir şekilde tesis etmek. Geçen yıl büyük oranda deprem etkisiyle bütçe açık beklentisi çok yüksekti. Biz geçen yıl önemli bir mali konsolidasyona gittik. Bunu sayesinde yüzde 5,2 ile kapattık. Bu açığın da önemli kısmı deprem harcamaları kaynaklı. Mali disiplini sağlamaktan maksadımız bir dezenflasyon sürecine destek vermek. İkinci olarak yeşil dönüşüm dijital dönüşüm gibi konularda kaynağa ihtiyaç olacak. Üçüncü olarak sürdürülebilir düşük cari açık için kamu tasarrufları da önemlidir.

"BORSAYA GİRİŞLER DOĞRUDAN YATIRIM DİYE ADDEDİLEBİLİR"

İç borç stokunda dövizin ve altının payını azaltıyoruz. Kur riskini azaltmak istiyoruz. Vadeyi uzatmak önemli performans kriteri. Swap hariç net rezervlerde muazzam bir gelişme var. Net rezevler neredeyse 80 milyar dolar arttı. Bunun bir kısmının kalıcı olmayabileceğini düşünüyoruz. Borsaya girişler aslında doğrudan yatırım diye addedilebilir. Tahvil piyasasına girişleri bu çerçevede önemsiyoruz.

KKM'den çıkış süreci devam ediyor. Liralaşmanın toplam mevduatın yüzde 50'nin üzerine çıkması önemli bir kazanım. KKM'den çıkış hızlanacak. Vergi avantajını kaldırdık.

"KREDİ NOTUMUZ MEVCUT SEVİYENİN 1,5-2 KADEME ÜZERİNDE FİYATLANIYOR"

Muhtemelen kredi notu artışları devam edecek. Kredi notumuzu mevcut seviyenin 1,5-2 kademe üzerinde fiyatlıyorlar. Geriden de gelse not artışlarını değerli buluyoruz.

Enflasyon son bir yıl içinde yükseldi. Ama bu şaşırtıcı değil. Bizim bir geçiş dönemine ihtiyacımız var dedik. Çünkü çok büyük bir deprem yaşamışız. Yerinden olan bir sürü vatandaşımız yakın şehirlere ya da büyük şehirlere taşındı. Deprem bütçede büyük bir açığa sebep oldu. Bütçeyi düzeltmek için ÖTV'yi, KDV'yi artırdık. O dönem bir zaruretti. Şimdi dezenflasyonist sürecin başındayız. Yılın sonunda hedef yüzde 38 sapma payıyla yüzde 42'ye yakınsayacağımıza inanıyoruz. Piyasa beklentileri ile hedefler arasındaki fark azalacak. Bu da yeni koşullar getirecek. Beklentilerde iyileşme var.

Express
Altının kilogram fiyatı yükseldiAltının kilogram fiyatı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
rezerv şimşek
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