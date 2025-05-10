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Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi!
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

sanayiüretimi

Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini vurgulayan Şimşek, üretimin çeyreklik yüzde 1,8 takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttığını bildirdi.

Şimşek, küresel ekonomideki gelişmelerin ekonomiye yansımasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz"

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek sanayi
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