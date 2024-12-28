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Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Gelişmekte olan ülkelere göre oldukça yüksek'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.12.2024 11:53
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Asgari ücret geçtiğimiz salı günü ani bir şekilde komisyonun toplanması ile belli oldu. Yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira olan asgari ücret vatandaşları memnun etmezken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden asgari ücret için açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, gelişmekte olan ülkeleri örnek göstererek, " Mevcut asgari ücret seviyemiz gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: 'Gelişmekte olan ülkelere göre oldukça yüksek'

Asgari ücret yüzde 30 artış ile 22 bin 104 lira oldu. TÜRK-İŞ'in katılmadığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı salı günü ani bir şekilde gerçekleşti. Akşam 20.30'da toplanan komisyon 2025 yılında asgari ücretin 17 bin 2 liradan 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine karar verdi.
Vatandaşlar, asgari ücrete yapılan zamdan memnun kalmazken ek bir artış beklemeyi sürdürdü ancak zam oranında herhangi bir değişiklik olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yüzde 30 zam ile 22 bin 104 lira olan asgari ücreti değerlendirdi. Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır.

Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk.

2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı Haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı.

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ÖNCEKİ SENELERDEN ÖRNEK VERDİ

Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı.
2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998’den beri en yüksek değeri olan yüzde 37,6’ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu.

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"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ARASINDA EN YÜKSEK MAAŞ"

2002’de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi.
Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir"

asgaf

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek asgari ücret 2025
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