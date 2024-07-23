Bakan Şimşek'ten Bahçeli yorumu! "Verdiği destek çok kıymetli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedirTürkiye ekonomisi umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır. Ekonomi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir." sözlerine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir.Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor." ifadesini kullandı.