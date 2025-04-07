FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt: 'Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum'

Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt: 'Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.04.2025 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuştu. Bakan Şimşek konuşmasında, dünyanın en büyük sorununun belirsizlikler olduğunu ifade ederek Türkiye'nin enflasyon sorunu için, "Enflasyon net şekilde düşüyor. Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt: 'Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında Türkiye ve dünya için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, dünyanın en büyük probleminin belirsizlik olduğunu ifade ederek, "Dünyada karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun belirsizlik, sadece ticaret politikalarındaki belirsizlik değil, küresel ekonomi ciddi bir belirsizlik ile karşı karşıya" şeklinde konuştu.

Dünyada dengelerin değiştiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Bunun yansımaları bize belirsizlik, oynaklık ve daha karmaşık bir küresel makro arka plan ile bizleri karşı karşıya bırakıyor. Bugün ciddi bir şekilde korumacılık, yeni normal diye addedilebilir noktaya gelmiş durumda. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre daha düşük" dedi.

iStock-1453358221

"DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA AZ ETKİLENECEĞİZ"

GSYH'de iç talep bazlı gidildiğini ifade eden Bakan Şimşek, ihracat için şu şekilde açıklamalarda bulundu:

"GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak. Çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır.
İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın coğrafya ve dost ülkelere. İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz"

PARA

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin kalıcı etki oluşturmayacağını ifade eden Bakan Şimşek şu sözleri sarf etti:

"2023 ortalarında 55-60 milyar dolayında cari açık, rezervlerde yetersizlik ve ciddi bir KKM sorunu ile karşı karşıyaydık, program ortaya konulmasaydı enflasyonu nerelere götürürdü analizi gerekiyor. Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum.

Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisan ayında olabilir ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir.

Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil, bunun yansımaları var geçmişten gelen, ama net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir"

para para para para

TASARRUFUN NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Bakan Şimşek tasarruf paketi ile ilgili de değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Geçen sene bütçede sapma olmadı, dolayısıyla nerede disiplin, nerede tasarruf diye soruyorsanız, basit bir hesapla 1,2 trilyon TL, bu konuda samimiyiz, ciddiyiz ve ortada ciddi bir performans var.

Büyümede bir dengelenme lazım, tabii ki aşırı ısınma varsa kontrol altına alınması lazım ama bir tarafından da yatırım, istihdam üzerinden büyümenin devamı, konut, gıda, yenilenebilir enerji noktasında önceliklendirme, programımız çok net.

Cari açığın bir miktar artmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları bu seviyede kalırsa Türkiye'nin cari açık anlamında bu sene bir sorunu olmayacak. En önemli konu Türkiye petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten en fazla olumlu etkilencek ülkelerin başında geliyor"

thumbs_b_c_1e60c1dec6070c217e7464e39949fdb2

"REZERVLER ŞOKLARA KARŞI BİR TAMPON"

Enflasyon net şekilde düşüyor. Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil. Program sayesinde kırılganlıkları azalttık. Rezervler iç ve dış şoklara karşı tampondur. Rezervler kullanılmak üzere biriktirilir. Rezerv yeterliliği sağlanmış durumda."

Canlı Borsa
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...
En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindiEn düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi

En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi

Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...

Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.