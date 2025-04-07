Bakan Şimşek'ten ekonomik gelişmeye net yanıt: 'Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında Türkiye ve dünya için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, dünyanın en büyük probleminin belirsizlik olduğunu ifade ederek, "Dünyada karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun belirsizlik, sadece ticaret politikalarındaki belirsizlik değil, küresel ekonomi ciddi bir belirsizlik ile karşı karşıya" şeklinde konuştu.

Dünyada dengelerin değiştiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "Bunun yansımaları bize belirsizlik, oynaklık ve daha karmaşık bir küresel makro arka plan ile bizleri karşı karşıya bırakıyor. Bugün ciddi bir şekilde korumacılık, yeni normal diye addedilebilir noktaya gelmiş durumda. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre daha düşük" dedi.

"DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA AZ ETKİLENECEĞİZ"

GSYH'de iç talep bazlı gidildiğini ifade eden Bakan Şimşek, ihracat için şu şekilde açıklamalarda bulundu:



"GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak. Çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır.

İhracatımızın yüzde 80'inden fazlası yakın coğrafya ve dost ülkelere. İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz"

Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin kalıcı etki oluşturmayacağını ifade eden Bakan Şimşek şu sözleri sarf etti:



"2023 ortalarında 55-60 milyar dolayında cari açık, rezervlerde yetersizlik ve ciddi bir KKM sorunu ile karşı karşıyaydık, program ortaya konulmasaydı enflasyonu nerelere götürürdü analizi gerekiyor. Son yaşanan oynaklığın kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum.

Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisan ayında olabilir ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir.

Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil, bunun yansımaları var geçmişten gelen, ama net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir"

TASARRUFUN NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Bakan Şimşek tasarruf paketi ile ilgili de değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:



"Geçen sene bütçede sapma olmadı, dolayısıyla nerede disiplin, nerede tasarruf diye soruyorsanız, basit bir hesapla 1,2 trilyon TL, bu konuda samimiyiz, ciddiyiz ve ortada ciddi bir performans var.

Büyümede bir dengelenme lazım, tabii ki aşırı ısınma varsa kontrol altına alınması lazım ama bir tarafından da yatırım, istihdam üzerinden büyümenin devamı, konut, gıda, yenilenebilir enerji noktasında önceliklendirme, programımız çok net.

Cari açığın bir miktar artmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları bu seviyede kalırsa Türkiye'nin cari açık anlamında bu sene bir sorunu olmayacak. En önemli konu Türkiye petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten en fazla olumlu etkilencek ülkelerin başında geliyor"

"REZERVLER ŞOKLARA KARŞI BİR TAMPON"

Enflasyon net şekilde düşüyor. Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil. Program sayesinde kırılganlıkları azalttık. Rezervler iç ve dış şoklara karşı tampondur. Rezervler kullanılmak üzere biriktirilir. Rezerv yeterliliği sağlanmış durumda."