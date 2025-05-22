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Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması 'En büyük mücadelemiz hayat pahalılığı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Okuryazarlık Günü kapsamında yapılan programda konuştu. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomik programla enflasyonun 2025’te de düşmeye devam edeceğini söylerken, cari açığın belirgin şekilde gerilediğini ifade etti.

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması 'En büyük mücadelemiz hayat pahalılığı'
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında yapılan programda konuştu. Bakan Şimşek, “Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek” derken, petrol üretimindeki hızlanmayla gelecek yıllarda cari açık değil cari fazla konuşulacağını belirtti.

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Bakan Şimşek’in konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

"Biz program perspektifini toplumla paylaşacağız, kamu için bağlayıcı, özel sektör için rehber niteliğinde.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ilk çeyrekteki yönlendirmelere rağmen ikinci yarıda vatandaşlarımızın yurt içi yerleşik firmaların tercihlerini TL'den yana yaptığını görmeye başladık.

Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. En büyük önceliğimiz hayat pahalılığı ile mücadeledir, alım gücünün artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Cari açık bu sene geçen yıla göre bir miktar artsa da nispeten düşük kalacak. Cari açığın milli gelire oranını %1,5 civarında öngörüyoruz.

Cari açık milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düştü, yüzde 0,8, program başlangıcında Mayıs 2023'te yüzde 5,5 civarındaydı, dramatik bir şekilde düştü, dış kaynağa erişimde hiçbir sorun yaşanmadı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağız.

Yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz, Türkiye giderek daha fazla yenilenebilir enerjiden ihtiyacını karşılıyor. Petrol üretimini hızlandırıyoruz"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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