Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' mesajı 'İtibar etmeyin! Ekonomimizin şoklara karşı direncini artırdık'

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı sonrası tüm dünya yeniden bölgede yaşanan gelişmelere kilitlenmişti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtmişti. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında bağlantı yolu durumunda. Basra Körfezi'ndeki çeşitli limanlardan toplanan petrol, tankerler aracılığıyla bu su yolunu kullanarak dünyaya taşındığı için Hürmüz Boğazı, büyük stratejik ve ekonomik öneme sahip. Bu önemli haber akışlarının ardından ne tür gelişmelerin olacağı merak edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten jeopolitik gerginlikler ve Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama geldi.

"MUHTEMEL SENARYOLARI DETAYLI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

"SPEKÜLASYONLARA LÜTFEN İTİBAR ETMEYİNİZ"

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık.

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz"