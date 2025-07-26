Bakan Şimşek'ten ilk değerlendirme! Fitch ve Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Fitch Ratings ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı kredi notlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Moody's ise Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.



Kredi notlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi" ifadelerini kullandı.



Bakan Şimşek'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:



"Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız.

Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir"