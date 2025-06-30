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Bakan Şimşek'ten 'işsizlik oranı' açıklaması! 'Düşük seyrediyor'

İşsizlik rakamları açıklandı ve Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmelerini aktararak "Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor" dedi.

Bakan Şimşek'ten 'işsizlik oranı' açıklaması! 'Düşük seyrediyor'
Hande Dağ

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 8,4'e düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik verilerini değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor.

Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur.

Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık dezenflasyona katkı sağlıyor.

Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz"

Bakan Şimşek ten işsizlik oranı açıklaması! Düşük seyrediyor 1

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek işsizlik
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