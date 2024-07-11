Bakan Şimşek'ten KKM'den çıkış ve döviz kuru açıklaması: Risk priminde muazzam bir iyileşme var!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle;

Bizim programın önemli hedeflerinden biri de mali disiplini tesis etmek, dezenflasyona çok güçlü bir destek vermek.

Buradaki mali disiplinin tesis etmesine yönelik çabamızı bir borç sürdürülebilirliği sorunuyla ilişkilendirmemek lazım. Çünkü Türkiye'nin AB tanımlı genel devlet borcunun milli gelire oranı yüzde 28,5. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 70 civarı. Dolayısıyla buradaki çabalar daha çok bir dezenflasyon programına destek, ikincisi yapısal reformlara mali alan yaratmak, üçüncü olarak da cari açığın sürdürülebilir patikada kalmasını sağlamak.

Bu dönemde kur riskini azalttık. Döviz ve altın cinsinden borç stoğu içindeki payını azaltıyoruz. Borçlanmanın vadesini artırıyoruz. Bir taraftan kur riskini, bir taraftan likidite riskini azaltıyoruz, bir taraftan faiz riskini düşürüyoruz.

Diğer bir hedefimiz KKM'den çıkıştı. Geçen sene 143 milyar dolarla zirveyi bulan KKM bugün 60 milyar doların altına indi. Temmuz itibarıyla vergi teşviklerini kaldırdığımız için çok büyük ihtimalle KKM'den çıkış çok daha hızlanacak ve Türkiye bu faslı da kapatmış olacak.

"RİSK PRİMİNDE MUAZZAM BİR İYİLEŞME VAR"

Türkiye'nin risk priminde dramatik bir düşüş yaşandı. Bize benzer ülkelere göre, bu program sayesinde, risk priminde muazzam bir iyileşme var.

Türkiye'nin şu anda dış kaynağa erişiminde sorun önemli ölçüde ortadan kalktı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

