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Bakan Şimşek'ten kur çıkışı! 'Açık veya örtülü hedefimiz bulunmamakta'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 14:46
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP'nin ana hedefinin dezenflasyon olduğunu hatırlatarak, "Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır" dedi. Bakan Şimşek portföy tercihlerinin de Türk Lirası'na yöneldiğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten kur çıkışı! 'Açık veya örtülü hedefimiz bulunmamakta'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın ana hedefi dezenflasyondur. Açık veya örtülü bir kur hedefimiz bulunmamaktadır. Ülke tecrübeleri, başarılı dezenflasyon programlarında kurun reel olarak değerlendiğini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

"PORTFÖY TERCİHLERİ TL’YE YÖNELİYOR"

X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kural bazlı ve öngörülebilir politikalarımız başarıya ulaştıkça güven daha da artıyor, portföy tercihleri TL’ye yöneliyor ve ülkemize kaynak girişi hızlanıyor. TL varlıklara yabancı ilgisi artarken, bankalarımız ve reel sektörümüz yurtdışından uzun vadeli ve daha uygun koşullu kaynak sağlıyor. Çok taraflı bankalardan dış finansman imkânlarımız da artıyor." ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Bu kaynaklar sadece kısa vadeli finansal yatırıma değil üretim ve ihracata da yöneliyor.

Programımızın olumlu sonuçları görülmeye devam ettikçe uluslararası sermaye girişinin vadesi daha da uzayacaktır.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin portföy tercihleri ve artan dış kaynak girişi rezervlerimizin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

Program hedeflerimiz doğrultusunda makro finansal istikrarı koruyacak ve güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."

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Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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