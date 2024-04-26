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Bakan Şimşek, kamuda harcama kontrolü için tarih verdi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 09:56
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz!" açıklamasını yaptı. Bakan Şimşek, kamuda tasarruf çalışmasını nihai noktaya getirdiklerini, tasarruf ve harcama kontrolünü yılın ikinci yarısında güçlü şekilde devreye alacaklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, kamuda harcama kontrolü için tarih verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Kamuda tasarruf üzerinde çalışıyoruz. Harcama kontrolü üzerinden çalışıyoruz. Bütün alanlarda ne yapılacağı net." açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, "OVP'yi güçlü bir şekilde uyguluyoruz, program çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor, programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız" dedi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Kamuda tasarruf üzerinde çalışıyoruz. Harcama kontrolü üzerinden çalışıyoruz. Bütün alanlarda ne yapılacağı net.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü şekilde sahada olacak. Kayıt dışılıkla mücadele eylem planı açıklamayacağız.
Merkez Bankası'na dezenflasyon için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan yaratacağız.

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