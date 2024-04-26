Bakan Şimşek, kamuda harcama kontrolü için tarih verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Kamuda tasarruf üzerinde çalışıyoruz. Harcama kontrolü üzerinden çalışıyoruz. Bütün alanlarda ne yapılacağı net." açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek, "OVP'yi güçlü bir şekilde uyguluyoruz, program çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor, programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız" dedi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Kamuda tasarruf üzerinde çalışıyoruz. Harcama kontrolü üzerinden çalışıyoruz. Bütün alanlarda ne yapılacağı net.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü şekilde sahada olacak. Kayıt dışılıkla mücadele eylem planı açıklamayacağız.

Merkez Bankası'na dezenflasyon için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan yaratacağız.







