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Bakan Şimşek'ten 'piyasa oynaklığı' mesajı: "Beklentilerde bozulmaya yol açtı! Hedef aralığında kalacağız"

18.04.2025 11:04
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten son dönemdeki piyasa oynaklığının ekonomi programına yansıması hakkında önemli bir açıklama geldi. TL'de değer kaybı yaşandığını, beklentilerde bir miktar bozulmaların oluştuğuna değinen Şimşek "Kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Hedef aralığında kalacağız" mesajını verdi.

Bakan Şimşek'ten 'piyasa oynaklığı' mesajı: "Beklentilerde bozulmaya yol açtı! Hedef aralığında kalacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ticaret savaşlarından küresel savunma harcamalarına birçok konuya değinen Bakan Şimşek "İçe kapanan bir dünya düzeninde Türkiye'nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabili" ifadelerini kullandı.

'TİCARET SAVAŞLARI' UYARISI

İşte Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan kesitler:

Ticaret savaşları olarak bilinen korumacılığa değinmek istiyorum. Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi. Küresel finansal kriz sonrası dönemde küresel ticaretteki büyüme küresel büyümenin de altında kaldı. Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse küresel büyümenin yüzde 3'ün altına gerilemesi olasılığı yüksek. Bugün dünya imalat sanayi katma değerinin yüzde 30'dan fazlası Çin'de üretiliyor.

"TÜRKİYE'NİN ETKİLENME DÜZEYİ DAHA SINIRLI OLABİLİR"

Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. Büyümeyi yönlendiren asıl unsur iç talep. İçe kapanan bir dünya düzeninde Türkiye'nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabilir. Ticaretin büyük kısmını dost ve yakın ülkelerle yürütüyoruz. AB bizim gibi kural temelli ticaret sistemini savunuyor, bu da bizi dış şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi Asya'daki rakiplerimize oranla avantaj sunuyor.

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"KÜRESEL SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE'YE FIRSATLAR SUNUYOR"

Türkiye'de nüfus yaşlanmaya başladı ama en az 15-20 yıllık bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyoruz. Küresel savunma harcamalarının arttığını görüyoruz. Son 25 yılda 2 kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı. AB önümüzdeki 4 yılda 800 milyar euroya kadar kaynak aktarmak için mali kuralları esnetti. Küresel savunma harcamalarındaki artış Türkiye'ye fırsatlar sunuyor.

"SON DÖNEM PİYASA OYNAKLIĞI BEKLENTİLERDE BİR MİKTAR BOZULMALARA YOL AÇTI"

Dünyada ciddi yapısal sorunlar var ama Türkiye daha avantajlı konumda. Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Son dönem piyasa oynaklığı beklentilerde bir miktar bozulmalara yol açmış olabilir ama hedef aralığında kalacağız.

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"PETROLDEKİ DÜŞÜŞ HEDEF ALTINDA CARİ AÇIĞI İMA EDİYOR"

Finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Harcama disiplininden taviz vermeyeceğiz. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz eşiğe yaklaştık. Petrol fiyatlarındaki düşüş program hedeflerinin altında cari açığı ima ediyor.

Geçen yıl bir milyon kişiye istihdam sağladık. Piyasalardaki son dalgalanmalar geçici yavaşlamaya neden olabilir. Yüksek büyüme için sağlam temelleri oluşturuyoruz. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Küresel kriz önemli fırsatlar barındırıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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