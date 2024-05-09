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Bakan Şimşek'ten TCMB rezervleriyle ilgili önemli açıklama! 'Güven artıyor' sözleriyle duyurdu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.05.2024 17:31
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda, programın çalıştığını, yeniden dengelenmeyle cari açığın düştüğünü ve makro finansal istikrar güçlendiğini ifade ederek, "Güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." dedi.

Bakan Şimşek'ten TCMB rezervleriyle ilgili önemli açıklama! 'Güven artıyor' sözleriyle duyurdu

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.

Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."


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Anahtar Kelimeler:
döviz TCMB
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