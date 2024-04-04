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Bakan Şimşek'ten seçim değerlendirmesinde 'enflasyon' mesajı! "Memura zam verdik, yine kaybedildi" İşte kulislerde konuşulan o sözler...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.04.2024 09:46
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Yerel seçimler 'sürpriz' sonuçlarla sona erdi. CHP Türkiye genelinde seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AK Parti'den de değerlendirme toplantıları başladı. Kulisler hareketlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de oy kaybının sadece ekonomi kaynaklı olmadığını söylediği kaydedildi.

Bakan Şimşek'ten seçim değerlendirmesinde 'enflasyon' mesajı! "Memura zam verdik, yine kaybedildi" İşte kulislerde konuşulan o sözler...

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası analiz mesaisi başladı. Seçimlerdeki kaybedilen belediyelerle ilgili eleştirilerin odağında olduğu söylenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de seçim değerlendirmesinde bulundu. Kulislere göre toplantıda söz alan Şimşek, enflasyon vurgusunda bulunarak, "Ankara memur şehri. Memura zam verdik, yine kaybedildi." dedi.

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ERDOĞAN AĞIR BİR GİRİŞ KONUŞMASI YAPMIŞ

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Parti MYK toplantısında, seçim sonuçlarının sebeplerinin araştırılması için komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağır bir giriş konuşması yaptığı ve “Çalışacağız, analiz edeceğiz, nerede ne yanlışımız var; ben dâhil dönüp önce kendimize bakacağız” dediği dile getirildi.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'ELEŞTİRİLERE' YANIT

Şimşek’in oy kaybının sadece ekonomi ile alakalı olmadığını söylediği ve “Ankara memur şehri. Memur’a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü? Hayır… Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi. Yeni zaferler için önce enflasyonu düşürmeliyiz. Birkaç ay sonra enflasyon yüzde 40’a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 1 Nisan'da katıldığı bir canlı yayında gazeteci Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarına ilişkin AK Partililerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendiklerini iddia etmişti. Zeyrek, "Mehmet Şimşek'e bu işin sorumlusu sensin' denilmiş" ifadesini kullanmıştı.

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Yerel seçim Memur Mehmet Şimşek Zam hazine ve maliye bakanı kulis
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