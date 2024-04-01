Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi! "Bu işin sorumlusu sensin' denilmiş"

Türkiye dün 10 ay sonra bu kez yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart seçimleri 'sürpriz el değiştirmelerle' gündem oldu. CHP'nin Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktığı seçimlerde AK Parti kurmaylarının ve bakanların katılımıyla dün akşam değerlendirme toplantısı yaptığı öne sürüldü. Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim sonuçlarına ilişkin AK Partililerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklendiklerini iddia etti. Zeyrek, "Mehmet Şimşek'e bu işin sorumlusu sensin' denilmiş" ifadesini kullandı.

"ACABA KABİNE REVİZYONU OLUR MU?"

Zeyrek, Now TV'de katıldığı programda, "Bartın, Adalet Bakanı'nın memleketi. Çok ciddi bir fark yemiş. Kendisine, 'Sayın Bakan, şehrinizi kaybetmişsiniz, farkında değilsiniz' diye seslenmiştim. Acaba bir kabine revizyonu olur mu?" dedi.

"EMEKLİLERE SEYYANEN ZAMMI YAPSAYDIK BÖYLE OLMAZDI DEMİŞ HERKES"

Yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarını topladığı belirtilirken Zeyrek sözlerine, "Galiba herkes oradaymış, bakanlar, bütün ekip... Cumhurbaşkanı uçakta sadece insanları selamlamakla yetinmiş anladığım kadarıyla. Toplantıda bütün şimşekler Mehmet Şimşek'in üzerindeymiş. Emeklilere istenen seyyanen zammı yapsaydık böyle olmazdı demiş herkes. O da kendini savunmuş.'Benimle ne ilgisi var, benden önce kötüydü, ben toparlamaya çalıştım' vs. demiş. Bir bildiği vardır diye Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'e çok kredi açtı." şeklinde devam etti.

"MEHMET ŞİMŞEK'İ SUÇLUYORLAR"

Emeklilerin seyyanen zam sürecine ilişkin olarak Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, 'Siz isterseniz Cumhurbaşkanımız da onaylar, yapın bunu' demişler. Onlar da 'Yaparsak altında kalırız' diye reddetmişler. Bunu hepsi de bildiği için onun için Mehmet Şimşek'i suçluyorlar.

'Mehmet Şimşek’e bu işin sorumlusu sensin, senin uyguladığın politikalar yüzünden' bu hale geldik diyorlar. Cumhurbaşkanı son konuşmalarından birinde emekliye zam vermeme gerekçesini açıklarken, 'Dipsiz kuyu, bu enflasyon ortamında ne versek eriyip gidiyor' demişti. Emekliler, emekçiler iktidarı azıcık dipsiz kuyuya itekledi. EYT'yi çıkardınız ama bir gün farkla 17 yıl sonra emekli olanlar var. Mağduriyet var."





