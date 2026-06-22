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Bakan Şimşek'ten "Sektörel Enflasyon Beklentileri" değerlendirmesi

Bakan Şimşek, enerji fiyatlarındaki normalleşmenin enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi destekleyeceğini açıkladı.

Bakan Şimşek'ten "Sektörel Enflasyon Beklentileri" değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin haziranda iyileştiğini belirterek, "Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek ten "Sektörel Enflasyon Beklentileri" değerlendirmesi 1

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek enflasyon beklentisi hazine ve maliye bakanı
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