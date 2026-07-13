AHBAP dosyasında dudak uçuklatan para trafiği! Cüneyt Özdemir: "Uçmuş bu adamlar"

"Bu kadar olmaz ya, uçmuş bu adamlar..." Cüneyt Özdemir, AHBAP Derneği çevresindeki para trafiğine ilişkin canlı yayında aktarılan rakamları duyunca şaşkınlığını bu sözlerle dile getirdi. Gazeteci Kenan Taş'ın, AHBAP’la bağlantılı isimler arasında 6.5 milyar TL'lik para transferi bulunduğunu ve soruşturma dosyasındaki dikkat çeken iddiaları anlatması üzerine Özdemir'in peş peşe verdiği tepkiler yayına damga vurdu.

İşte usta gazeteciler Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş’ın Youtube yayınında AHBAP soruşturması ile ilgili para trafiğini anlattıkları o bölüm:

Cüneyt Özdemir: Bir anlatır mısın Haluk Levent ve AHBAP operasyonunda şu andaki durum ne acaba? Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Ne kadar para toplamış bu Ahbap? Onu da bu vesileyle görüyoruz anladığım kadarıyla. Neymiş o paranın miktarı?

Kenan Taş: Hiç bilmeyenler için aslında çok basit bir özet yapmak gerekiyor. Kısaca savcılık diyor ki siz Dernekler Kanunu'na muhalefet ettiniz. Haluk Levent, AHBAP Derneği üstünden, AHBAP Derneği içindeki isimlerin hesaplarını da kullanarak halkın size gönderdiği paralarla bahis oynadınız. Şu anda tespit edilen rakamın 1 milyar TL civarında olduğu dile getiriliyor. Bu bir 1 milyar TL'nin 400 milyonu kaybedilmiş AHBAP çalışanları tarafından kumar oynanarak. Bildiğimiz bu.

Cüneyt Özdemir: 2020 ile 2026 arasında Haluk Levent'in 990 milyon lira mı, 960 milyon lira kumar oynadığı tespit ediliyor, öyle mi? AHBAP çalışanları değil, hepsini töhmet altında bırakmayalım. Haluk Levent'in mi?

Kenan Taş: Haluk Levent hiç asla kendi hesabından kumar oynamıyor. Üç tane isim var, ben size o isimleri söyleyeyim: Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Alper Çelik. Bunların üçü de AHBAP Derneği içinde çalışmış uzun süre. Sonrasında savcılık diyor ki bu üç isim, Berkant Acil bir de Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya. Bunlardaki para trafiğini söyleyeyim. Şu anda bu, kamuoyu bu rakamı ilk kez görecek, ilk kez bizden duyacaklar. Toplamda Haluk Levent, Berkant Acil, Yeliz Kaya, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner, bunların hepsi AHBAP bağlantılı isimler. Berkant geçtiğimiz hafta zaten Şile Belediyesi operasyonunda tutuklanmıştı. Rakamı söyleyeyim mi? 6.5 milyar TL kendi aralarındaki para transferi. Sadece bunların arasında yaptığı para transferi.

Cüneyt Özdemir: 6.5 milyar TL...

Kenan Taş: 6.5 milyar TL.

Cüneyt Özdemir: Ne diyorsun ya? Ya 6.5 milyar TL'den bahsediyoruz arkadaşlar. Kaç milyon dolar ediyor, ben hesaplayamıyorum yani kusura bakmayın. Siz hesaplıyorsanız, hesaplarsanız yapın. 6.5 milyar TL hesaplar arasında gidiyor. Onun hesabına geliyor, oradan o hesaba gidiyor, buradan bu hesaba geliyor, oradan bu hesaba gidiyor.

Kenan Taş: Bitmedi, bir dakika.

Cüneyt Özdemir: 960 milyon lira, 960 milyon lira kumarı nasıl oynayabilir ya? Yani nasıl oynar abi? Yani film ya, film yapsan böyle kumar kumar filmleri vardır ya. Film yapsan dersin ki "Bu kadar olmaz ya, uçmuş bu adamlar" dersin. "Böyle senaryo mu olur kardeşim, böyle yapımcı mı olur?" dersin yani.

Kenan Taş: Bitmedi, bu 6.5 milyar TL haricinde yurt dışından gelen 60 milyon dolarlık bir para var. Bu paranın ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Yani elimizde herhangi bir savcılık kaynağı ya da Haluk Levent'in ifadesi yok. Ama bu para defterlere işlenmemiş. Yani AHBAP'ın hani az önce anlattığımız şey vardı ya, derneklerin defterleri vardır, internet sitesine girersiniz... O para ne oldu, henüz onunla ilgili bir bilgimiz yok. Burası da önemli bir nokta. Haluk Levent ifadesinde ne söyleyecek o da merakla bekleniyor.