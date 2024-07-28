Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: "Yük getirmiyor"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketi düzenlemesinin maddelere TBMM'de kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin vatandaşlara ek yük getirmediğini söyledi.

Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi.

Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor." değerledirmesini yaptı.

"AMACIMIZ ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALMAK"

Şimşek şunları kaydetti:

"Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır.

Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."