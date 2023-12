Bakan Şimşek'ten Yunanistan açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi beklediklerini belirterek, "Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Delighted by the gracious reception and hospitality extended by the #Greek government as we participated in the 5th #Türkiye-#Greece High Level Cooperation Council in Athens. Our visit proved exceptionally fruitful, and my discussions with Minister of National Economy and Finance…