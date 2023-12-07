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Bakan Şimşek'ten Yunanistan açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

07.12.2023 20:02 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yunanistan ziyaretinde eşlik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. İngilizce paylaşım yapan Şimşek, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten Yunanistan açıklaması: Dört gözle bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi beklediklerini belirterek, "Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor." ifadesini kullandı.

İNGİLİZCE PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından,"5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"ne ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

AA-20231123-33004900-33004891-BIRLESIK_ARAP_EMIRLIKLERININ_52_MILLI_GUNU_YIL_DONUMU_DOLAYISIYLA_ANKARADA_RESEPSIYON_DUZENLENDI

Atina'da gerçekleşen 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katıldıklarını bildiren Şimşek, Yunan hükümeti tarafından gösterilen nazik karşılama ve konukseverlikten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Şimşek, Yunanistan ziyaretinin son derece verimli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile yaptığım görüşmeler, önemli ekonomik konularda son derece üretken geçti. Yunanistan'ın AB üyeliği sürecindeki desteği için minnettarız. Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz."


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Yunanistan Mehmet Şimşek
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