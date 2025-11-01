FİNANS

Bakan Şimşek: Turizm ve ihracat, cari denge hedefimizi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansının sürdürülebilir cari denge hedeflerini desteklediğini belirterek, "Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyaal hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin yıllık yüzde 3,9, ziyaretçi sayısının yüzde 1,9 arttığına dikkati çeken Şimşek, böylece yıllıklandırılmış turizm gelirinin 63,8 milyar dolara, ziyaretçi sayısının da 63,1 milyona ulaştığını bildirdi.

Şimşek, eylülde yıllıklandırılmış ihracatın da yaklaşık 270 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Turizmdeki istikrarlı görünüm ve ihracat performansımız sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekliyor. Markalaşma, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı politikalarla mal ve hizmet ihracatında rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz."

Mehmet Şimşek
