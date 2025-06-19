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Bakan Şimşek VİMER'i ziyaret etti! 83 ülkeden 2 binden fazla başvuru...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezine (VİMER) ziyarette bulundu. Bakanlıktan, ziyarete ilişkin bilgi verildi.

Bakan Şimşek VİMER'i ziyaret etti! 83 ülkeden 2 binden fazla başvuru...

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Şimşek'in ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Buna göre VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük profesyonel topluluklarından biri olarak gösterilen Contact Center World tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nde yarıştı.

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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Finali'nde "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde gümüş madalyayla ödüllendirilen VİMER, Aralık 2025'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Şimşek, bakan yardımcıları İsmail İlhan Hatipoğlu ve Zekeriya Kaya ile birlikte ödül dolayısıyla VİMER'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, VİMER'in çalışmaları hakkında Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar'dan detaylı bilgi alan Şimşek, merkez çalışanlarını tebrik etti.
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YAPAY ZEKA HER ALANDA KULLANILACAK

Mükelleflere telefonla vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermek amacıyla 2007'de kurulan VİMER, sonraki yıllarda vergi kayıp kaçağı konusunda ihbar bildirimlerini alma, borç sorgulama ve GİB'in elektronik uygulamaları konusunda danışmanlık verme hizmetlerini ekleyerek mükellef odaklı kaliteli hizmet sunma anlayışıyla faaliyetine devam ediyor.

VİMER, gelir vergisi beyan döneminde 60 yaş ve üstü, engelli veya hasta olması nedeniyle vergi dairesine gidemeyen mükelleflerin beyannamelerinin ikametlerinde alınabilmesi için randevu talebi oluşturulmasına da olanak sağlıyor.
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Merkez, GİB'in internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) uygulamasıyla gelen soruları cevaplama ve yönlendirme hizmetlerini sunuyor.

Öte yandan, VİMER, yapay zeka destekli çağrı cevaplama hizmeti ile vergi dairesi iş ve işlemlerinde aktif işlem yapmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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83 ÜLKEDEN 2 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Contact Center World, 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek, sektörün gelişimine küresel ölçekte katkı sağlıyor.

Her yıl düzenlenen söz konusu ödüller, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanındaki en iyi uygulamaları teşvik ederek, kurumları, yöneticileri ve ekipleri uluslararası alanda tanıtma ve ödüllendirme amacı taşıyor.
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Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen ödül programına, Türkiye dahil 83 ülkeden 2 bin 500'den fazla başvuru yapılmıştı.

Başvurular, jüri tarafından özgünlük, etkili uygulama, sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi. VİMER de değerlendirme sonucu en iyi kamu hizmetleri arasında ikinci oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Mehmet Şimşek
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