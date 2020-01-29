FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Turhan: "Ülkemizin 2053'te ihracat hedefi 1 trilyon dolar"

Bakan Turhan: "Ülkemizin 2053'te ihracat hedefi 1 trilyon dolar"

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

"Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur"

ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur." dedi.

Turhan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, faaliyet gösteren 539 firmasıyla Eskişehir OSB'nin en önemli sanayi üslerinden biri olduğunu, 42 bin çalışanın istihdam edildiği bu firmaların 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Hükümet olarak vazifelerinin her koşulda bacaların tütmesini sağlamak olduğunu ifade eden Turhan, "Müteşebbislerimizin de zaman zaman ters yönden esen rüzgarlara karşı dik durması gerekmektedir.

Herkesin işine dört elle sarılması gerekiyor. Ulaştırma ekonomilerin can damarıdır.

Üretim ve ticaret ancak ulaştırma ve haberleşme altyapısı sağlam olursa gerçek karşılığını bulur." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin başından beri bu konuya stratejik bir alan olarak yaklaştığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"İşte bu düşünceden hareketle, ülkemizde 17 yıl önce ulaşım alanında adeta seferberlik başlattık.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle kara, demir, deniz ve hava yoluyla, lojistik merkezlerle meseleyi bir bütün olarak ele aldık. Ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 757 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık."

- "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında 15 milyon yolcu taşıdık"

Bakan Turhan, 2009 yılında Eskişehir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı ile yüksek hızlı trenle tanışan ilk şehrin Eskişehir olduğunu anımsatarak, kentin daha sonra ekonominin başkenti İstanbul'a bu hatla eriştiğini anlattı.

Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattında 18 milyon yolcu taşındığı bilgisini paylaşan Turhan, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık.
Yine dev bir demir yolu projesi için düğmeye bastık.

Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya hızlı demir yolu hattı için etüt projelerini başlattık.

Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

- "Lojistik Master Planı hazırladık"

Türkiye'nin ihracat hedefine de değinen Turhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur.

Örneğin, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz.

Planladığımız 25 lojistik merkezi tamamlandığında sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek.

Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır.

Yeter ki sizler üretin ve daha fazla istihdam edin."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın da katıldığı toplantıda, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Bakan Turhan'a camdan yapılmış kılıç hediye etti.

Öte yandan Bakan Turhan ve beraberindekiler, TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eskişehir, - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Deprem sonrası fiyatları iki katına çıktı

Deprem sonrası fiyatları iki katına çıktı

Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak

Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek (2)

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek (2)

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker görevini Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker görevini Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding’de görev değişimi

Yıldız Holding’de görev değişimi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.