Bakan Turhan: "Ülkemizin 2053'te ihracat hedefi 1 trilyon dolar"

ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur." dedi.

Turhan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, faaliyet gösteren 539 firmasıyla Eskişehir OSB'nin en önemli sanayi üslerinden biri olduğunu, 42 bin çalışanın istihdam edildiği bu firmaların 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Hükümet olarak vazifelerinin her koşulda bacaların tütmesini sağlamak olduğunu ifade eden Turhan, "Müteşebbislerimizin de zaman zaman ters yönden esen rüzgarlara karşı dik durması gerekmektedir.

Herkesin işine dört elle sarılması gerekiyor. Ulaştırma ekonomilerin can damarıdır.

Üretim ve ticaret ancak ulaştırma ve haberleşme altyapısı sağlam olursa gerçek karşılığını bulur." diye konuştu.