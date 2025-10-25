FİNANS

Bakan Uraloğlu: "11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sportif ve amatör havacılığın gelişmesi amacıyla tesis edilen hava kampüsler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bugün 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya’ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sportif ve amatör havacılığın gelişmesi amacıyla tesis edilen hava kampüsler hakkında açıklamada bulundu. Hava kampüslerin Türkiye’de havacılık adına da yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hava Kampüsler sportif ve amatör havacılık faaliyetlerine hizmet verecek şekilde planlandı. Bu adımla birlikte Türkiye’de amatör havacılıkta yeni bir dönemi başlatıyoruz. Artık havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımız bu alanlarda daha profesyonel imkânlarla buluşacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük edecek. Havaalanı veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz."

"13 HAVA KAMPÜSÜMÜZLE SPORTİF VE AMATÖR HAVACILIĞIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı hava kampüsler hakkında, “Bugün 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz.” ifadesini kullandı.

"NİĞDE, AKSARAY, GAZİANTEP, KOCAELİ VE BATI ANTALYA'YA DA HAVA KAMPÜS KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ"

Uraloğlu, uçak ve helikopterlerin kullanımına açık hava kampüslerinin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova ve Çanakkale Bozcaada’da yer aldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Bu hava kampüslerimize ek olarak Sivas Divriği’de de bir hava kampüsümüzü yakın zamanda hizmete açacağız. Her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya’ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca, sadece helikopter inişi yapılabilen hava kampüslerin ise Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ile Ardahan’da bulunduğunu dile getirdi.

HAVA KAMPÜSLERİ AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR!

Bakan Uraloğlu, hava kampüslerinin afet yönetimi açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, “Deprem, sel ve orman yangını gibi afet riski yüksek bölgelerden gelen hava kampüs taleplerine öncelik veriyoruz. Bu alanlar, gerektiğinde arama-kurtarma, sağlık nakli veya acil yardım ekiplerinin sevki için de değerlendirilebilir. Bu yönüyle hava kampüsleri, afet yönetiminde zaman ve erişim açısından avantaj sağlayacak altyapılardır. Bu yönüyle hava kampüslerinin ülkemizin sivil havacılık kapasitesine olduğu kadar, kriz anlarında hızlı müdahale imkânına da katkı sunmasını hedefliyoruz” dedi.

"BULUNDUKLARI İLLERDE HAVACILIKLA İLGİLİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE DE ZEMİN HAZIRLIYORLAR"

Bakan Uraloğlu, hava kampüslerinin aynı zamanda bulundukları il ve ilçelerde turizm hareketliliğini ve tanıtım faaliyetlerini destekleyebileceğini ifade ederek, “Hava kampüsler, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırlıyor. Bu yönüyle, hava kampüsleri hem ekonomik gelişime katkı sağlayacak hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkân tanıyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

