Bakan Uraloğlu 5G sonrası tarifelere zam gelip gelmeyeceğini açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçiş süreciyle ilgili en çok tartışılan konulardan biri olan “faturalara zam gelecek mi?” sorusunu yanıtladı. Peki, faturalara zam gelecek mi? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 1 Nisan’da başlayan 5G ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Faturalara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

TV 100’ün canlı yayınına katılan Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının vatandaşlara ek bir yük getirmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, özellikle mobil kullanıcılar arasında oluşan “yeni teknoloji = zam” algısına doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

Yeni dönemde tarifelerin nasıl şekilleneceğine ilişkin detaylar da paylaşıldı. 5G hizmetinin, mevcut paket ve tarifeler üzerinden sunulmaya devam edeceği açıklandı. Bu durum, kullanıcıların yeni teknolojiye geçişte ek ücret ödemeden hizmet alabilmesini sağlayacak.

5G TEKNOLOJİSİ NE GETİRECEK?

Yetkililer, 5G ile birlikte veri hızında ciddi artış yaşanacağını, bağlantı kalitesinin güçleneceğini ve gecikme sürelerinin minimum seviyeye ineceğini ifade ediyor. Özellikle akıllı şehirler, otonom sistemler ve yüksek veri gerektiren uygulamalar için 5G’nin kritik bir altyapı sunacağı belirtiliyor.

5G teknolojisinin daha hızlı ve güçlü iletişim imkânı sunacağı, ancak bunun doğrudan bir fiyat artışı anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

5G interneti daha çabuk bitiriyor.Tüketici her türlü zararda.
ne zammı ya kaç telefon 5g yi kullanıyor Allah aşkına hemen zam derdine dusmussunuz
eskisinden beter oldu güya 5G imiş telefon hiç çekmiyor
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

