Bakan Uraloğlu 5G sonrası tarifelere zam gelip gelmeyeceğini açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 1 Nisan’da başlayan 5G ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Faturalara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

TV 100’ün canlı yayınına katılan Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının vatandaşlara ek bir yük getirmeyeceğini belirtti. Bu açıklama, özellikle mobil kullanıcılar arasında oluşan “yeni teknoloji = zam” algısına doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

Yeni dönemde tarifelerin nasıl şekilleneceğine ilişkin detaylar da paylaşıldı. 5G hizmetinin, mevcut paket ve tarifeler üzerinden sunulmaya devam edeceği açıklandı. Bu durum, kullanıcıların yeni teknolojiye geçişte ek ücret ödemeden hizmet alabilmesini sağlayacak.

5G TEKNOLOJİSİ NE GETİRECEK?

Yetkililer, 5G ile birlikte veri hızında ciddi artış yaşanacağını, bağlantı kalitesinin güçleneceğini ve gecikme sürelerinin minimum seviyeye ineceğini ifade ediyor. Özellikle akıllı şehirler, otonom sistemler ve yüksek veri gerektiren uygulamalar için 5G’nin kritik bir altyapı sunacağı belirtiliyor.

5G teknolojisinin daha hızlı ve güçlü iletişim imkânı sunacağı, ancak bunun doğrudan bir fiyat artışı anlamına gelmeyeceği vurgulandı.