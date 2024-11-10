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Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanları yılın 10 ayında 198 milyon yolcuya hizmet verdi

10.11.2024 10:37
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın 10 ayında havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının 198 milyon 333 bin 102'ye ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, ""Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 80 milyon 763 bin 881, dış hatlarda ise 117 milyon 347 bin 735 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcularla birlikte 198 milyon 333 bin 102 yolcu havalimanlarımızı kullandı" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Havalimanları yılın 10 ayında 198 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekim ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Türkiye'de geçen ay 78 bin 590'ı iç hatlar, 80 bin 760'ı dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte 197 bin 552 uçak trafiğine ulaşıldığına işaret eden Uraloğlu, ekimde hizmet verilen uçak trafiğinde 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 5,1 artış yaşandığını belirtti.

YOLCU SAYISI YÜZDE 4,5 KAT ARTTI

Uraloğlu, ekimde iç hatlarda 7 milyon 814 bin 353, dış hatlarda 13 milyon 161 bin 534, transit yolcular ile birlikte 20 milyon 986 bin 604 yolcuya hizmet verildiğini kaydederek, "Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise ekimde iç hatlarda 76 bin 580 ton, dış hatlarda 373 bin 508 ton olmak üzere 450 bin 88 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bu yılın 10 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 765 bin 784, dış hatlarda 749 bin 874 olduğunu bildiren Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte uçak trafiğinin 1 milyon 950 bin 53 olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, iç ve dış hatlarda verilen hizmet hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 80 milyon 763 bin 881, dış hatlarda 117 milyon 347 bin 735 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcularla birlikte 198 milyon 333 bin 102 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,2, dış hatlarda yüzde 8,8, toplam yolcu trafiği ise yüzde 7,2 arttı."
Bu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının iç hatlarda 759 bin 310 ton, dış hatlarda 3 milyon 403 bin 34 ton olduğunu belirten Uraloğlu, yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 4 milyon 162 bin 344'e ulaştığını kaydetti.

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İSTANBUL HAVALİMANI 68 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ekimde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 803, dış hatlarda 32 bin 911 olmak üzere 42 bin 714'e ulaştığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'mızda iç hatlarda 1 milyon 443 bin 548, dış hatlarda 5 milyon 428 bin 296 olmak üzere 6 milyon 871 bin 844 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında yolcu trafiği yüzde 3 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Havalimanı'nda 10 ayda iç hatlarda 100 bin 419, dış hatlarda 333 bin 784 olmak üzere 434 bin 203 uçak trafiği gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, "İç hatlarda 14 milyon 702 bin 188, dış hatlarda 52 milyon 828 bin 744 olmak üzere 67 milyon 530 bin 932 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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"Uçak trafiği ekimde iç hatlarda 9 bin 105, dış hatlarda 11 bin 10 olmak üzere 20 bin 115 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 603 bin 995, dış hatlarda 1 milyon 876 bin 640 olmak üzere 3 milyon 480 bin 635 olarak gerçekleşti. Toplam yolcu trafiği, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 6 artış gösterdi. Ocak-ekim döneminde iç hatlarda 92 bin 511, dış hatlarda 107 bin 953 olmak üzere 200 bin 464 uçağa hizmet verildi."

Söz konusu havalimanında iç hatlarda 16 milyon 365 bin 948, dış hatlarda 18 milyon 86 bin 385 olmak üzere 34 milyon 452 bin 333 yolcu trafiğine hizmet verildiğine işaret eden Uraloğlu, ekimde yolcu trafiğinin yüzde 12 arttığını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise ekimde 2 bin 424, 10 aylık süreçte de 23 bin 506 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirtti.

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Ocak-ekim döneminde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda 15 milyon 554 bin 996, dış hatlarda 40 milyon 359 bin 270 olduğunu ifade eden Uraloğlu, uçak trafiğinin iç hatlarda 122 bin 656, dış hatlarda 249 bin 991 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

Uraloğlu, son olarak şu cümleleri kaydetti:

"10 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 9 milyon 854 bin 587, Antalya Havalimanı'nda 35 milyon 504 bin 351, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 440 bin 614 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 4 milyon 154 bin 250, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 960 bin 464 yolcu trafiği gerçekleşti."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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