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Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Konya YHT Hattı 10 yılda 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi

17.12.2024 13:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul-Konya YHT Hattı'nda 10 yılda 11,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirterek, bu hatta 2024'te 1 milyon 469 bin kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul-Konya YHT Hattı 10 yılda 11,2 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen söz konusu hattın 18 Aralık 2014'te hizmete açıldığını anımsattı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve iki kadim şehri birbirine bağlayan hattın 10 yaşında olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul-Konya YHT Hattı açıldığı günden bu yana 11,2 milyon yolcumuza hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sundu." bilgisini paylaştı.

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GÜNDE ORTALAMA 4 BİN 300 YOLCU TAŞIYOR

Uraloğlu, İstanbul ve Konya arasında 13 saat olan seyahat süresini, hattın hizmete alınmasıyla 4 saat 50 dakikaya düşürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"644 kilometre uzunluğundaki Konya-İstanbul YHT Hattı'mız günde karşılıklı 8 sefer olarak işletiliyor. Günlük ortalama 4 bin 300'den fazla yolcu taşınırken, günlük en fazla yolcu rekorunu 27 Mayıs 2023'te 6 bin 657 kişiyle kırmıştık. 2024'te ise bu hatta 1 milyon 469 bin kişi seyahat etti."

Konya-İstanbul YHT Hattı'nda 11 istasyon bulunduğuna işaret eden Uraloğlu Konya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan hattın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme'ye de uğradığını belirtti.

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ŞEHİRLER KOMBİNE TAŞIMACILIKLA DAHA YAKIN

Uraloğlu, YHT ile seyahat eden yolcuların, hattın henüz erişemediği noktalara ulaşımlarının otobüs bağlantısıyla sağlandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayede yüksek hızlı tren kullanan bir vatandaşımız, otobüs yolcuğuna kıyasla, Konya-Eskişehir-Bursa arasını 4 saat 15 dakikada, Ankara-Konya-Antalya ve Alanya arasını 7 saatte, İstanbul-Konya-Antalya ve Alanya güzergahlarını ise 10 saatte seyahat ederek önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor."

NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE YHT HİZMETİ

Türkiye'nin yüksek hızlı demir yolu hattının 2 bin 251 kilometre uzunluğa eriştiğine değinen Uraloğlu, "YHT hatlarıyla, 11 şehre doğrudan olmak üzere, toplam 20 il ve ülke nüfusunun yüzde 51'ine hizmet veriyoruz. Ankara-Konya yüksek hızlı demir yolunun yanı sıra Konya-İstanbul, Karaman-Konya hatlarıyla kuzey-güney ve doğu-batı aksındaki şehirlerimizin ulaşımı çok kolaylaştı. Konya, turizmden ticarete eğitimden sanayiye kadar pek çok alanda ivme kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

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2053 HEDEFİ 28 BİN 600 KİLOMETRE DEMİR YOLU HEDEFİ

Uraloğlu, demir yolu yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizerek, 2053'te hat uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin dört köşesinde hızlı demir yolu hatlarının inşasının sürdürüldüğüne işaret eden Uraloğlu, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep demir yolu hattının bunların arasında olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, anılan hattın devreye alınmasıyla Edirne'den hızlı trene binen bir kişinin, kesintisiz şekilde, Gaziantep'e kadar YHT sürati ve konforuyla ulaşabileceğini vurguladı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YHT ulaştırma ve altyapı bakanı
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