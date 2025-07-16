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Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye limanlarına 6 ayda 490 kruvaziyer gemisi demir attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, bulunduğu konum itibarıyla denizcilik turizminde talep gören bir ülke olduğunu belirterek, "Ocak-haziran döneminde limanlarımıza demir atan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,07 artışla 490 oldu." dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye limanlarına 6 ayda 490 kruvaziyer gemisi demir attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, 2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye limanlarına 6 ayda 490 kruvaziyer gemisi demir attı 1

Kruvaziyer turizmi açısından ülkenin yoğun bir dönemden geçtiğine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla denizcilik turizminde talep gören bir ülke. Bunun da en büyük göstergesi ilginin giderek arttığı kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, haziranda limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,56 artarak 151'den 173'e çıktığını söyledi.

Geçen ay limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 artışla 293 bin 766 olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Ocak-haziran döneminde limanlara demir atan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,07 artışla 415'ten 490'a, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,46 artışla 574 bin 509'dan 732 bin 302'ye yükseldi." diye konuştu.

EN FAZLA KRUVAZİYER GEMİSİ KUŞADASI LİMANI'NA DEMİRLEDİ

Uraloğlu, Türkiye'nin, kruvaziyer turizminin önemli uğrak yerlerinden biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle kruvaziyer turizminde küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline geldiğine işaret etti.

Ulaştırmanın bütün modlarına yaptıkları yatırımların yanında kruvaziyer turizminin gelişmesi için de yatırımları sürdürdüklerini söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu'muzun her köşesine yatırım yapıyoruz. Yatırımlarımızla ülkemizin daha da gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bu yıl 2 milyon yolcuyu çok rahatlıkla aşacağımızı öngörüyoruz. 6 aylık dönemde Kuşadası Limanı'na 227 kruvaziyer gemi, 339 bin 922 kruvaziyer yolcusu geldi. İstanbul limanlarını 96 kruvaziyer gemi, 220 bin 720 kruvaziyer yolcusu tercih etti. Bodrum Limanı'nı 29 kruvaziyer gemi, 31 bin 796 kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. Çeşme Limanı'nı 24 kruvaziyer gemisi, 11 bin 183 kruvaziyer yolcusu tercih etti. Çanakkale Limanı'na 15 kruvaziyer gemisi, 8 bin 938 kruvaziyer yolcusu geldi. Diğer limanlar ise söz konusu dönemde toplam 99 kruvaziyer gemi, 119 bin 743 kruvaziyer yolcusu ağırladı."

Bakan Uraloğlu, 2025'in ilk 6 ayında Fethiye, Göcek, Sinop limanlarına birer kruvaziyer gemisinin geldiğini de sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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